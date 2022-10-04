Tolgay'lı Udinese deplasmanda güldü
İtalya Serie A'da sezonun flaş ekibi Udinese, 8. haftanın kapanış maçında deplasmanda karşılaştığı Hellas Verona'yı geriden gelerek 2-1'lik skorla yendi.
İtalya Serie A'da Udinese fırtınası sürüyor. 8. haftanın kapanış maçında Hellas Verona, sahasında ağırladığı Udinese karşısında ilk yarıyı önde kapatsa da konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
Hellas Verona, Josh Doig'in 23. dakikada attığı gol sonucunda ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı. 58. dakikada oyuna giren Beto, 70. dakikada Udinese'ye 1-1'lik beraberliği getirdi. Konuk ekibi galibiyete taşıyan gol ise 90+3. dakikada Jaka Bijol'dan geldi.
Udinese'de Tolgay Arslan 67. dakikada Lovric'in yerine oyuna girdi.
Serie A'da sezona ilk 2 maçında galibiyet alamayarak başlayan Udinese, sonrasında yakaladığı galibiyet serisini 6 maça çıkararak sürdürdü. Udinese, 20 puana sahip Napoli ve Atalanta'nın ardından 19 puanla haftayı üçüncü sırada tamamladı. Mağlubiyet serisi 3 maça çıkan Hellas Verona ise 8. maçında 5. yenilgisini alarak 5 puanla 18. sırada kaldı.