Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe ile anlaşamayan Tolgay Arslan, İtalya takımı Udinese'ye transfer oluyor.
Bir dönem Beşiktaş’ta oynayan orta saha oyuncusu Tolgay Arslan Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra performansı eleştirildi.
Bir türlü istenilen grafiği gösteremeyen Tolgay Arslan Fenerbahçe’den ayrılıyor.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Tolgay Arslan, İtalya ekibi Udinese ile anlaşma sağladı. Sözleşmesini karşılıklı olarak fesih eden Tolgay Arslan, Fenerbahçe ile ücrette indirime gitmediği için anlaşamamıştı.
Udinese Teknik Direktörü Luca Gotti'nin Tolgay’ı takımda görmek istediği belirtildi. Orta saha oyuncusunun kısa sürede imza atması bekleniyor.
Tolgay Arslan, daha önce Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un Udinese'yi çalıştırırken de listesinde yer almıştı.