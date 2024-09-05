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Spor Tolgay Arslan Japonya’yı salladı
Spor

Tolgay Arslan Japonya’yı salladı

Yeniakit Publisher
2024-09-05 15:50:00 -
Tolgay Arslan Japonya’yı salladı

Sanfrecce Hiroshima ile 7. maçına çıkan Tolgay Arslan 7. golünü attı.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Avustralya’dan Japon ekibi Sanfrecce Hiroshima takımına transfer olan Tolgay Arslan Japonya’yı sallamaya devam ediyor.

GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta sonu Tokyo ile oynanan maçta gol atarak takımına 3-2 galibiyeti getiren Tolgay Arslan dün akşam yine yaptı yapacağını.

YİNE ATTI GOLÜNÜ

Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde Nagoya Grampus ile kozlarını paylaşan Sanfrecce Hiroshima 58. Dakikada Tolgay Arslan’ın kaydettiği gol ile 1-0 galip geldi.

7 MAÇTA 7 GOL

Böylece Japon ekibinde çıktığı 7 maçında 7. Golünü kaydetmeyi başaran Tolgay Arslan şimdiden taraftarların sevgilisi oldu.

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