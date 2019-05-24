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Tolgahan Tuğlu: "Kulüpler ayaklarını yorganlarına göre uzatmalı"

Futbol menajeri Tolgahan Tuğlu, yaklaşan transfer dönemi öncesi, "Takımlar bütçe konusunda problemler yaşıyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 15:30
Tolgahan Tuğlu: "Kulüpler ayaklarını yorganlarına göre uzatmalı"

Futbol menajeri Tolgahan Tuğlu, yaklaşan transfer dönemi öncesi, "Takımlar bütçe konusunda problemler yaşıyor. Transferden sonrasını düşünmüyor. Ayaklarını yorganlarına göre uzatmalılar" dedi.


Profesyoneller liglerde sezon sonu yaklaşırken, takımların transfer çalışmaları da hız kazandı. Son dönemde kulüplerin yaşadığı mali sıkıntılar sonrası futbol menajeri Tolgahan Tuğlu, İhlas Haber Ajansı’na önemli açıklamalarda bulundu. Kulüplerin bütçe yönetimi konusunda iyi yönetilmediğini belirten Tuğlu, "Takımlarımız maalesef transfer hataları çok yapıyor. Geneline baktığımız zaman bütçe yönetimi konusunda problemler yaşanıyor. Sonrasını düşünemiyoruz bazen. Hep o anlık başarıyı düşünüyoruz. Öyle olunca oyuncuya verilen paranın ucu kaçıyor. Ülkemizdeki kur parametresinin oynaklığı da etkiliyor bu ödeme dengesini. Nasıl önlem almamız gerekir? Tabii ki ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekir. Gelirlerimizle giderlerimizin arasında dengeyi sağlamamız gerekiyor. Nokta atışı transferler yapmamız gerekiyor. Bunu da yapmak için oyuncuları iyi incelemek gerekiyor. Biraz da süreklilikle sağlanabilir bu işler. Kulüplerin datalarında oyuncuların profillerini takip edilmesi gerekiyor. Böylelikle oyun ve bütçesine uygun isimlerin transfer çalışmalarının yapılması, kulübün ekonomik dengesine avantaj sağlayabilir" diye konuştu.



"Futbolcuların profesyonel hizmet almaya ihtiyacı var"


Son dönemde menajer imajının kamuoyunda farklı bir algı oluşturduğunu belirten Tuğlu, “Menajer sadece oyuncuya imza attıran ve paran alan kişi değildir. Bir oyuncunun kariyerini planlayan, kulüpler ile temasını yapan, basın danışmanlığı, halkala ilişkiler ve eğitim gibi konularda destek veren pozisyonda olmalıdır. Her menajer böyle mi, değil. Menajerleri transfer görüşmelerinde gördüğümüz için böyle bir imaj yapılıyor. Bu kadar fazla oyuncunun olduğu bir endüstride futbolcuların bu profesyonel hizmeti almaya ihtiyacı var. Buradaki problemin asıl kaynağı yönetim ve menajer arasındaki ilişkinin boyutları. Kamu vicdanını yaralayan şeyler bu ilişkilerdeki şüphelerden kaynaklanıyor. Yoksa oyuncunun profesyonel bir şekilde temsil edilmesi, herkesin verdiği hizmetin karşılığını alması bir problem teşkil etmeyecektir” şeklinde konuştu.



"Afrika pazarı artık bitti"


Transferde Afrika pazarını bittiğini altını çizen Tuğlu, “Biz ciddi bir ekiple oyuncu takibi yapıyoruz. Dünyanın her ülkesinde yetenekli oyuncular var. Bunları ülke ve yaş gruplarına göre keşfedip, gerekli çalışma ortamlarını oluşturarak ekonomik anlamda uygun pazarlarda futbolcu bulmak mümkün. Afrika pazarı bitmiş bir Pazar. Bütün dünya ülkelerinin Afrika’da takımları ve akademileri var. Burada oyuncu yakalamak çok kolay değil. Farklı pazarlara yönelmek gerekir. Bu Asya pazarı olabilir. Bizim yönettiğimiz Katarlı oyuncular var. Orada ciddi bir yatırım yapıldı. İran pazarı da öyle. Liginde belli bir rekabete ve futbol kültürüne sahip. Önemli bir pazar. Teknik anlamda gelişmiş ve bizim ligimize uygun oyuncular var. Ama dünyanın her ülkesinde belli yaşlara kadar keşfedilecek isimler var" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 15:30
  1. kültür

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