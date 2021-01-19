Tolgahan Sayışman sağlık durumu nasıl?

İzmir'e iş görüşmesi için bir arkadaşıyla giden oyuncu Tolgahan Sayışman, dönüş yolunda kaza geçirdi. Tuncay adındaki arkadaşı ile İzmir'e iş görüşmesine giden oyuncu Tolgahan Sayışman, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi. Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı. Aracın hava yastıkları ve taktıkları emniyet kemeri ile kurtulan Tolgahan Sayışman ve arkadaşının bindiği araç olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla çekildi. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Tolgahan Sayışman ve arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ikili evlerine gönderildi.

Tolgahan Sayışman kimdir?

Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Baba tarafı Selanik göçmeni, anne tarafı ise Trabzon’ludur. Tolgahan Sayışman, Kadıköy İntaş Lisesi’ni bitirdikten sonra Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılında Manhunt of Turkey ve 2005 yılında Güney Kore’de yapılan Manhunt International yarışmalarında birinciliği elde etti. Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alan Tolgahan Sayışman, 2006 yılında Dicle dizisinde canlandırdığı Ferhat karakteri ile oyunculuk hayatına adım attı. Tolgahan Sayışman; Esir Kalpler, Maçolar, Dicle, Elveda Rumeli, Hepsi 1, Elveda Rumeli, Kavak Yelleri, Lale Devri, Sürgün, Mazlum Kuzey, Asla Vazgeçmem, Bizans Oyunları: Geym of Bizans, Eski Sevgili, Siyah İnci, Bir Umut Yeter gibi dizilerde rol aldı. 2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen Tolga Sayışman’ın bu evlilikten Efehan adını verdiği bir oğlu bulunuyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Kafkas Fırat karakterini oynamıştı.