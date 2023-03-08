Tolgahan Sayışman deprem bölgesinde okul açacak

Kahramanmaraş ve Gaziantep İslahiye bölgelerine ulaştırdık. Buradaki kimi yardım TIR’ını AFAD’ın merkezlerine yönlendirirken, kimilerini ise gönüllülerimizin aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 3 bin kişinin barınmasını sağlayacak çadır ve konteyner kentlerin kurulmasını sağladık.

Antalya’da otel sahibi arkadaşlarımı arayarak, depremzedelerin hızlı bir şekilde tahliyesini gerçekleştirip, barınma sorunlarını giderdik” şeklinde konuştu.

Orta vade için, şu an deprem bölgesinde olan arkadaşlarıyla tespitlerde bulunduklarını ve ihtiyaçları belirlediklerini anlatan Sayışman, “Bunlar Ramazan ayı içinde yapılacak yardımlar. Son olarak uzun vadede ise, Milli Eğitim Bakanlığı’yla dirsek temasındayız. Bakanlığımızın bizi yönlendirmesi doğrultusunda, bölgeye okullar açmayı hedefliyoruz” dedi.

Çocuklar konusundaki hassasiyetini belirten oyuncu, “Özellikle oradaki evlatlarımızın geleceğini beraber kurmalıyız. Yaşadıkları bu tramvayı atlatmaları için var gücümle çalışacağım. Hayat acısıyla tatlısıyla devam ediyor. Tek bir gayem var o da; çok çalışıp memleketimizin insanlarına ve bdevletimize nasıl daha faydalı bir birey olurum diye düşünmek. Bu yaşanan felaket sonrası hayattan eskisi kadar tat alamıyorum ama bu süreci ancak birbirimize destek olup sarılarak atlatacağımızdan da gram şüphem yok” açıklamasını yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO