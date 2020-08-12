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Tolga Polat kimdir, nereli, kaç yaşındadır?

Hatay Vali Yardımcısı olan Tolga Polat ile ilgili yaşanan büyük olayın ardından Tolga Polat kimdir, nereli, kaç yaşındadır? soruları merak kazandı. Adana'da erkek kardeşi ve annesini tabanca ile öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat gözaltına alındı. Olayın ardından Tolga Polat'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Tolga Polat neden cinayet işledi?

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:40:00 -
Tolga Polat kimdir, nereli, kaç yaşındadır?

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kariyeri boyunca birçok ilde görevde bulundu. 2018 yılından bu yana Hatay Vali Yardımcılığı görevini üstlenen Tolga Polat Adana'da yaşayan erkek kardeşi ve annesini miras tartışması nedeniyle öldürdü.

Tolga Polat kimdir?

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat; 1975 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana İlinde tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulunda askerlik görevini yaptı.

1998 yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak, Adana Defterdarlığında Milli Emlak Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adana-Yumurtalık ve Hatay-Altınözü İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yürüttü.

2003 yılındaki Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak, kurs sonrasında sırasıyla Adana-Aladağ, Kars-Susuz, Niğde-Çamardı Kaymakamlıkları, Bingöl ve Erzincan Vali Yardımcılığı ile Hatay-Yayladağı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Vali Yardımcısı Tolga POLAT evli ve 3 çocuk babasıdır.

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