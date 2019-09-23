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Tolga Ciğerci'den Galatasaray sözleri: Orası artık beni ilgilendirmiyor

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncularından Tolga Ciğerci2-1 kazandıkları Ankaragücü maçını yorumlarken oynanacak olan Galatasaray derbisi hakkında da konuştu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:09
Tolga Ciğerci'den Galatasaray sözleri: Orası artık beni ilgilendirmiyor

Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve bu sezon formayı kaptıktan sonra çıkışa geçen Tolga Ciğerci, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu, eski takımı Galatasaray ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran ifadeler kullan.

Tolga'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Yavaş yavaş kendimi daha iyi hissediyorum. 90 dakika oynadığım 4. maç oldu. Her gün çok iyi çalışıyorum, kendimi de çok iyi hissediyorum. Maç oynadıkça her geçen gün üstüne koyarak daha iyi performansım da olacak. İnşallah iyi çalışıp daha da iyi olacağım."

Ersun Yanal tarafından zaman zaman farklı mevkilerde görevlendirilen tecrübeli orta saha, "Her pozisyon farklı. İkinci yarı biraz daha öne doğru, ofansif oynadım, böyle oynayınca da pozisyonlara girebiliyorsun. Önemli olan pozisyonlara girmek, sonucu daha iyi yapmam gerekiyor biliyorum ama olmadı maalesef."

"Pozisyonlara girmem önemli. Gelecek maçlarda hocam bana güvenip görev verirse ben de bana duyulan güveni boşa çıkarmak istemiyorum. İnşallah gelecek maçlarda pozisyonları da daha iyi değerlendireceğim" yorumunu yaptı."

"Orası artık beni ilgilendirmiyor''

Gelecek hafta eski takımı Galatasaray karşısına çıkacak olmalarıyla alakalı ilginç bir değerlendirmede bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "Ben Fenerbahçe'deyim. Orası artık beni ilgilendirmiyor. Oraya gideceğiz tabii ki hedefimiz 3 puan. Galatasaray maçına iyi çalışıp, orada da iyi bir maç çıkartarak evimize 3 puanla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:09
  1. Tolga Ciğerci
  2. Fenerbahçe
  3. Galatasaray
  4. Ankaragücü
  5. Süper Lig

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