Tolga Akış kimdir ne iş yapar? Tolga Akış kim? İşte Tolga Akış'ın hayatı, kariyeri:
Zeynep Bastık ve Tolga Akış temmuz ayında anlaşmalı olarak olarak boşanacaklarını açıkladı. Peki Tolga Akış kimin Menajeri? Tolga Akış kimdir ne iş yapar? Tolga Akış kim? İşte Tolga Akış'ın hayatı, kariyeri.
Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış’la 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de evlenmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti evliliklerini sonlandıracaklarını açıkladı.
Tolga Akış kimdir?
3 Ağustos 1984 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı ve ardından medyada iş hayatına başladı. Televizyon kanallarında prodüksiyon işi yaptı. 2005-2006 yıllarında Rock'n Coke Festivali'nde görev aldı.
Çeşitli reklam ajanslarında uzun yıllar görev yaptı. 2017 yılında kendi dijital ajansını kurdu. Reklam alanında faaliyetlerini sürdüren Tolga Akış, eşi Zeynep Bastık'ın videolarını hazırladı. Akış, Zeynep Bastık'ın 'Felaket' şarkısına çekilen videonun prodüksiyonunu gerçekleştirdi. Aynı zamanda Zeynep Bastık'ın menajerliğini yapan Tolga Akış, Zeynep Bastık'ı konserlerini de organize ediyordu.