  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tolan Ailesi yasta

TRT Erzurum Bölge Müdürlüğü Savunma ve Koruma Birimi yöneticilerinden Ali Sait Tolan hakkın rahmetine kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:07:05 -
Tolan Ailesi yasta

TRT Erzurum Bölge Müdürlüğü Savunma ve Koruma Birimi yöneticilerinden Ali Sait Tolan hakkın rahmetine kavuştu.


1968 - 2010 yılları arasında TRT Bölge Müdürlüğünde Savunma ve Koruma Birimi Şefliği görevini yürüten; hoşgörüsü, içtenliği, çevresindekilere saygılı yaklaşımları ve sevgi dolu üslubuyla bilinen Tolan’ın elim kaybı kurum bünyesinde olduğu gibi Erzurum’da da derin bir üzüntü ve teslimiyetle karşılandı.


Bursa’ya çocuklarını ziyarete giden ve orada geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Tolan, bu şehirde kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla ebedi istirahatgahına uğurlandı. Ali Sait Tolan evli ve 2 çocuk babasıydı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı