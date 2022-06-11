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Dünya Tokyo'da "Türkiye Festivali" düzenlendi
Dünya

Tokyo'da "Türkiye Festivali" düzenlendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Türkiye Festivali" düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 17:47:00 -
Tokyo'da "Türkiye Festivali" düzenlendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Türkiye Festivali" düzenlendi.

Başkentin Şibuya bölgesinde bulunan Yoyogi'deki fuar alanında yapılan festivale Japon ve Türkler ilgi gösterdi.

Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan seçkin ürünlerin sergilendiği stantlar katılımcıların ilgisini çekti.

Anadolu mutfağından örneklerin sunulduğu festivalde yiyecek ve içecek satış noktalarının önünde kuyruklar oluştu.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar'ın solistliğini üstlendiği tasavvuf musikisi konseri düzenlendi.

Festival bölgesinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tokyo Şubesi de bir stantla yer aldı.

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