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Spor Tokyo'da erkek basketbolunda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
Spor

Tokyo'da erkek basketbolunda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek basketbolunda çeyrek finale yükselen son iki takım Arjantin ve Almanya oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 10:45:00 -
Tokyo'da erkek basketbolunda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Saitama Super Arena'da C Grubu'nda Arjantin, ev sahibi Japonya'yı 97-77 yendi. Bu sonuçla toplam 3 grupta en iyi 3. olarak çeyrek final bileti alan ülkeler de belirlendi.

B Grubu'nda Almanya, C Grubu'nda ise Arjantin en iyi 3. olarak son 8'e kaldı. Daha önce Slovenya, İspanya, Fransa, ABD, Avustralya ve İtalya çeyrek finale kalmayı garantilemişti.

A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Çekya ile grup sonuncuları İran, Nijerya ve Japonya ise oyunlara veda etti.

Çeyrek final eşleşmeleri bugün C Grubu'nda oynanacak Slovenya-İspanya karşılaşmasından sonra netleşecek.

 

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