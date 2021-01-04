  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tokyo ve çevre eyaletlerde Kovid-19'a karşı OHAL uygulamasına yeşil ışık
Aktüel

Tokyo ve çevre eyaletlerde Kovid-19'a karşı OHAL uygulamasına yeşil ışık

Başbakan Suga Yoşihide: - "Vakalar düşmedi. Durumu dikkatle izliyoruz. Danışman heyetin tavsiye kararı vermesini bekleyeceğim"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 07:55:57 -
Tokyo ve çevre eyaletlerde Kovid-19'a karşı OHAL uygulamasına yeşil ışık

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının öngörüldüğünü söyledi.

Başbakanlık ofisinde düzenlediği yeni yılın ilk basın toplantısında konuşan Suga, önlemlere rağmen Kovid-19 vakalarının düşüş eğilimi sergilemediği Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette OHAL uygulanabileceğini belirtti.

Eyalet halklarına, artan vakalara karşı daha güçlü bir mesaj verilmesi gerektiğini dikkati çeken Suga, hükümet olarak bu bölgelerde OHAL uygulanması fikrine sıcak baktıklarını dile getirerek, "Vakalar düşmedi. Durumu dikkatle izliyoruz. Danışman heyetin tavsiye kararı vermesini bekleyeceğim." dedi.

Suga, "Dışarı insan çıkan sayısı geçen ay birçok bölgede düşmesine rağmen, özellikle Tokyo ve çevre eyaletlerinin iş merkezlerinde düşmedi. Uzmanlar, izi sürülmemiş vakaların çoğunun yeme içme faaliyetlerinden kaynaklandığına dikkati çekiyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19’a karşı halkın aşılanmasının şubat sonuna başlatılmasına yönelik hazırlıkların yapıldığını belirten Suga, "Yayılmaya karşı şüphe götürmez çözüm aşıdır. Önce sağlık personeli, yaşlılar ve bakım merkezleri çalışanlarından başlanacak." diye konuştu.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının düzenlenmesine yönelik "kararlı" olduklarını kaydeden Suga, "İnsanlığın virüsü yendiği ve Büyük Doğu Japonya depremi hasarlarını atlattığımızın kanıtı Tokyo Oyunları olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo ile kuzeyindeki Saitama, batısındaki Çiba ve güneyindeki Kanagawa eyalet valileri, hafta sonu Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi ile görüşmesinde bölgelerinden OHAL’in uygulanmasını talep etmişti.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 245 bin 924’e, ölü sayısı 3 bin 634’e yükseldi. Vakalar Tokyo’da 62 bin 590’a, Osaka’da 30 bin 772’ye, Kanagawa’da 22 bin 479’a, Aiçi’de 17 bin 108’e, Saitama’da 14 bin 934’e, Hokkaido’da 13 bin 685’e, Çiba’da 11 bin 668’e, Hyogo’da 10 bin 334’e çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show'a Ahmet Kaya tepkisi: Benim balık hafızalı ülkem
Gündem

İbo Show'a Ahmet Kaya tepkisi: Benim balık hafızalı ülkem

Tiyatrocu Rasim Öztekin, uğradığı silahlı saldırıdan yıllar sonra sağlığı düzelen ve yeniden İbo Show'u sunmaya başlayan İbrahim Tatlıses'e ..
Bakan Soylu duyurmuştu! 800 bin kişi başvurdu
Gündem

Bakan Soylu duyurmuştu! 800 bin kişi başvurdu

Ehliyetlerin çipli kimliklere taşınmasını kapsayan "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından bugüne kadar 800 bin vatandaş başvurarak yararlan..
Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı
Teknoloji

Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı

Tek er tarafından kullanılan kısa menzilli at-unut tipi tanksavar silahı KARAOK'un menzili 2500 metreye kadar çıkartıldı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay