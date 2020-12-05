Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi pahalıya mal oldu

Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili sorular netleşirken, tartışma konusu olan maliyet hesaplamalarında yeni bir gelişme yaşandı.

Tokyo Olimpik Organizasyon Komitesi, Tokyo yerel yönetimi ve Japon hükümeti arasındaki üçlü müzakerelerde, 1 yıllık erteleme ve salgın önlemlerden kaynaklanan ek maliyetlerin bölünmesi kararlaştırıldı. Anlaşmaya göre, Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi'nin desteklemeyeceği Covid-19 önlemleri ve üç paydaş tarafından desteklenecek gecikme maliyetlerinin toplam maliyetinin 294 milyar yen'e (yaklaşık 2,83 milyar $) ulaşacağı açıklandı. . Bu tutarın 198 milyar yeninin (yaklaşık 1.90 milyar dolar) geciken harcamalardan kaynaklandığı belirtilirken, Covid- nedeniyle alınacak ilave tedbirler için 96 milyar yen (yaklaşık 922 milyon dolar) harcanacağı hesaplandı.

Maliyet paylaşılacak

Ertelemeden kaynaklanan 198 milyar yen (yaklaşık 1,90 milyar dolar) faturadan 103 milyar yen (yaklaşık 990 milyon dolar), Tokyo yerel yönetimi 80 milyar yen (yaklaşık 768 milyon dolar) ve Tokyo yerel yönetim 15 milyar yen (yaklaşık 1.44 milyon $). ) Japonya hükümeti tarafından yapılacaktır.

Covid-19 önlemleri için özel bütçe

Japon hükümeti, Covid ile mücadele tedbirlerinin bir parçası olarak kullanılmak üzere 56 milyar yen (yaklaşık 537 milyon dolar) ve Tokyo yerel yönetimi 40 milyar yen (yaklaşık 384 milyon dolar) 96 milyar yen (yaklaşık 921 milyon dolar) harcayacak. -19. Maliyet kalemi, virüs test sistemleri de dahil olmak üzere sağlık hizmetleri altyapısının inşası ve geliştirilmesi için kullanılacaktır.

geri sayım

Geçtiğimiz yaz gerçekleşmesi beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi. Yeni takvime göre Olimpiyat Oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri ​​arasında, Paralimpik Oyunların ise 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri ​​arasında yapılacağı açıklandı.