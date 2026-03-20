Tokyo Camii'nde bayram izdihamı: Namaz tam 5 kez kılındı!
Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevre eyaletlerde yaşayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için Tokyo Camii’ne akın etti. Caminin kapasitesini kat kat aşan yoğun katılım nedeniyle, cemaatin mağdur olmaması için bayram namazı 5 kez ardı ardına kılındı. Farklı milletlerden binlerce kişi, cami çevresinde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Tokyo Camii, bu bayramda sadece bir ibadethane değil, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların buluşma noktası oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camiye gelen vatandaşlar, sokağa taşan kalabalık nedeniyle saatlerce sıra bekledi.

4 HOCA, 5 AYRI NAMAZ

Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, yaşanan yoğunluğu ve alınan önlemi şu sözlerle aktardı: "Bugün dünyanın dört bir yanından Müslüman kardeşlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Katılım o kadar yoğundu ki, namazımızı 5 kez eda etmek durumunda kaldık. 4 hocamız, farklı zaman dilimlerinde cemaate namaz kıldırdı."

"MESAFELER UZAK, GÖNÜLLER BİR"

Türkiye'den uzakta bayram sevincini yaşayan Ömer Faruk Yoldaş, "Mesafeler uzak olabilir ama gönüllerimiz bir. Japonya'dan Türkiye'ye sevgiler gönderiyoruz" diyerek gurbetteki bayram heyecanını dile getirdi. Endonezyalı Arfat Vati ise Tokyo Camii’nin atmosferine dikkat çekerek, "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye'den ABD'ye kadar her milletten kardeşimizle omuz omuza ibadet etmek huzur verici" ifadelerini kullandı.

 

Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?
Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?

İSLAM

Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?

Bayram namazı farz mı sünnet mi? Kimler kılmakla yükümlü?
Bayram namazı farz mı sünnet mi? Kimler kılmakla yükümlü?

İSLAM

Bayram namazı farz mı sünnet mi? Kimler kılmakla yükümlü?

Şimdi de bayramda ortaya çıktılar! SGK adıyla ikramiye dolandırıcılığı
Şimdi de bayramda ortaya çıktılar! SGK adıyla ikramiye dolandırıcılığı

Gündem

Şimdi de bayramda ortaya çıktılar! SGK adıyla ikramiye dolandırıcılığı

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Bayram planı yapanlar dikkat
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Bayram planı yapanlar dikkat

Aktüel

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Bayram planı yapanlar dikkat

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Gündem

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Ramazan Bayramı’nda IBAN’la para gönderecekler dikkat
Ramazan Bayramı’nda IBAN’la para gönderecekler dikkat

Gündem

Ramazan Bayramı’nda IBAN’la para gönderecekler dikkat

