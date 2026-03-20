Tokyo Camii'nde bayram izdihamı: Namaz tam 5 kez kılındı!

Tokyo Camii, bu bayramda sadece bir ibadethane değil, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların buluşma noktası oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camiye gelen vatandaşlar, sokağa taşan kalabalık nedeniyle saatlerce sıra bekledi.

4 HOCA, 5 AYRI NAMAZ

Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, yaşanan yoğunluğu ve alınan önlemi şu sözlerle aktardı: "Bugün dünyanın dört bir yanından Müslüman kardeşlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Katılım o kadar yoğundu ki, namazımızı 5 kez eda etmek durumunda kaldık. 4 hocamız, farklı zaman dilimlerinde cemaate namaz kıldırdı."

"MESAFELER UZAK, GÖNÜLLER BİR"

Türkiye'den uzakta bayram sevincini yaşayan Ömer Faruk Yoldaş, "Mesafeler uzak olabilir ama gönüllerimiz bir. Japonya'dan Türkiye'ye sevgiler gönderiyoruz" diyerek gurbetteki bayram heyecanını dile getirdi. Endonezyalı Arfat Vati ise Tokyo Camii’nin atmosferine dikkat çekerek, "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye'den ABD'ye kadar her milletten kardeşimizle omuz omuza ibadet etmek huzur verici" ifadelerini kullandı.