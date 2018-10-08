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TOKİ’nin indirim kampanyasına büyük ilgi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan yüzde 24 indirim kampanyasına ilk 11 günde katılan4 bin 955 konut ve iş yer alıcısı, 212 milyon 35 bin liralık borçlarını kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:18
TOKİ’nin indirim kampanyasına büyük ilgi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan yüzde 24 indirim kampanyasına ilk 11 günde katılan  4 bin 955 konut ve iş yer alıcısı, 212 milyon 35 bin liralık borçlarını kapatarak tapularını almaya hak kazandı. Ayrıca, borcunun belli bir kısmını ödeyen 527 kişi de 16 milyon 455 bin liralık borç kapatarak, yüzde 24 indirim kampanyasından yararlandı. Kısmi ödeme yapan vatandaşlar ile kampanyadan bu süreçte toplam 5 bin 482 vatandaş yararlandı. Toplam 228 milyon 490 bin liralık borcun 217 milyon lirası “yastık altı” diye tabir edilen kişisel tasarruflarla kapatıldı.

Tasarruflar ekonomiye kazandırıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, vatandaşların yüzde 24 indirimle borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandığını belirtti. Ergün, “Bizim politikamız gereği muhatap olduğumuz kitle, dar gelirli ya da orta sahip aile ve bireylerdir. Bu kesimin en rahat ve en kolay ödeme yapabilmeleri için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi. Kredi kullanılmadan tasarruf ile gelen ekonomiye kazandırıldı” açıklamasında bulundu.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 10:18
  1. TOKİ Başkanı Ergün Turan
  2. Toplu Konut İdaresi

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