TOKİ’nin indirim kampanyasına başvurular başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasına başvurular dün başladı. Kampanya kapsamında vatandaşlar, borç bakiyesini peşin olarak kapatmaları durumunda yüzde 22 oranında indirim imkânından faydalanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25‘inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye, indirimden kısmi olarak yararlanabilecek. Konut ve iş yeri alıcıları, borç kapatma tarihi itibariyle hesaplanacak borç bakiyelerini 21 Mart-19 Nisan tarihlerinde satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek. İndirimden yaklaşık 210 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor.