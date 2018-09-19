TOKİ’nin indirim kampanyası başlıyor

Erken ödeme kampanyasında başvurular 21 eylül ile 19 ekim tarihleri arasında yapılacak. TOKİ Başkanı M.Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlediklerini belirterek, vatandaşların 19 Ekim akşamına kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini, bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında kampanya fırsatlarından yararlanılmasının mümkün olmayacağını vurguladı.

BORCUNU ERKEN KAPATANA YÜZDE 24 İNDİRİM

Kampanyadan, satışları 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanabilecek. Yüzde 24 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.