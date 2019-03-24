TOKİ’den Silivri’ye yatay mimarili konutlar

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 67 ile 50 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye bastı. Kurum, bu kapsamda İstanbul’un Silivri ilçesinde 685 yatay mimarili ve mahalle kültürünün ön plana çıkarılacağı daireler inşa edecek.

Dairelerin taksitleri 651 TL’den, fiyatları ise 195 bin TL’den başlıyor.

TOKİ’nin Silivri projesine müracaat edecek vatandaşların aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 800 TL olması gerekiyor. Ayrıca 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları, 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları şartı yer alıyor.