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TOKİ’den Silivri’ye yatay mimarili konutlar

TOKİ, 67 ile 50 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye bastı.

24 Mart 2019 Pazar 09:35
TOKİ’den Silivri’ye yatay mimarili konutlar

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 67 ile 50 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye bastı. Kurum, bu kapsamda İstanbul’un Silivri ilçesinde 685 yatay mimarili ve mahalle kültürünün ön plana çıkarılacağı daireler inşa edecek.

Dairelerin taksitleri 651 TL’den, fiyatları ise 195 bin TL’den başlıyor.

TOKİ’nin Silivri projesine müracaat edecek vatandaşların aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 800 TL olması gerekiyor. Ayrıca 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları, 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları şartı yer alıyor.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:35
  1. İstanbul
  2. Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
  3. sosyal konut
  4. TOKİ
  5. TOKİ’nin Silivri projesi

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