Dar gelirli vatandaşların, kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ konut projeleriyle ve uygun taksit seçenekleriyle ev sahibi olmaya imkan sunuyor. Peki, TOKİ’den nasıl ev alınır? TOKİ nerelerde konut projesi yapıyor? İşte haberimizin detayları…

TOKİ nerelerde konut projesi yapıyor?

TOKİ'nin satışa sunacağı yeni projeler şöyle;

Ankara Mamak Projesi, Denizli Kayaköy projesi, Mamak Kentsel Dönüşüm projesi, Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi projesi, Amasya Hamamözü Projesi, Bitlis Ahlat Projesi, Çorum Dodurga Esentepe, projesi, Van Erciş Kentsel Dönüşüm Projesi ve Denizli Çardak Projesi olmak üzere 9 farklı konut projesi bulunuyor. Peki, projelere göre aylık taksitleri ne kadar? İşte cevabı...

TOKİ Ankara Mamak projesinden nasıl ev alınır?

Ankara Mamak Gülseren Mahallesi, 2. etap 1312 konut 08 Şubat - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Konut fiyatları 307.922,42 TL'den taksitler 1283 TL'den başlıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Ankara Mamak Gülseren Mahallesi, 2. etap alt gelir grubunda konutlar; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Şubat - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında açık satışa sunulacak. Fiyatları 187.350,72 TL'den ve taksitleri 780,63 TL'den başlıyor.

TOKİ Denizli Kayaköy projesinden nasıl ev alınır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Denizli Merkezefendi Kayaköy projesi kapsamında konutları satışa çıkardı. Başvuruları 8 Şubat ile 12 Şubat arasında yapılacak.

Satış Fiyat: 207.224,43 TL

Taksit: 1.295,15 TL

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Denizli Merkezefendi Kayaköy projesi alt gelir grubu kapsamında konutları satışa çıkardı. Başvuruları 8 Şubat ile 12 Şubat arasında yapılacak.

Satış Fiyat: 174.191,75 TL

Taksit: 580,64 TL

Kentsel Dönüşüm projesi…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Mamak Gülseren Mahallesi, Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 09 Şubat - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında açık satışa sunulacak.

Satış Fiyat: 367.684,84 TL

Taksit: 1.532,02 TL

TOKİ Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi projesinden nasıl ev alınır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi projesi kapsamında konutlar; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 09 Şubat 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında açık satışa sunulacak.

Satış Fiyat: 168.390,54 TL

Taksit: 748,40 TL

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi projesi kapsamında alt gelir grubuna ait konutlar; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Şubat 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında açık satışa sunulacak.

Satış Fiyat: 114.623,95 TL

Taksit: 560,38 TL

TOKİ Amasya Hamamözü projesinden nasıl ev alınır?

Amasya Hamamözü ilçesi, 106 konut ve 1 büfe projesinde konut fiyatları 134 bin TL'den başlıyor. Konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde belirlendi. Taksit ödemeleri 446,81 TL'den başlangıç gösteriyor.

Başvuru tarihleri: 15.02.2021 - 30.06.2021

Bitlis Ahlat Projesi

Bitlis Ahlat'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca konutlar satışa çıkıyor. Başvuru dönemleri 10 Şubat'ta başlıyor ve 19 Şubat'a kadar sürecek.

TOKİ Çorum Dodurga Esentepe projesinden nasıl ev alınır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Çorum Dodurga Esentepe projesi kapsamında konutlar; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 04 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşen açık satış başvuruları devam ediyor. Fiyatlar 126.725,51 TL'den, taksitler 422 TL'den başlıyor.

TOKİ Van Erciş Kentsel Dönüşüm projesinden nasıl ev alınır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Van Erciş Kentsel Dönüşüm Projesinde işyerleri, ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre işyeri seçme ve alma olanağı ile açık satışa sunulacak. 5 Ocak'ta başlayan başvuru dönemi 31 Mart tarihine kadar devam edecek.

TOKİ Denizli Çardak projesinden nasıl ev alınır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Denizli Çardak İlçesi, Saray Mahallesinde; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 05 Ocak'ta satışa başlamıştı. 31 Mart'a kadar devam edecek. Fiyatlar 208 bin TL'den ve taksitler 926 TL'den başlıyor.