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TOKİ’den konut satın alanlara tapu ne zaman teslim edilir?

TOKİ tapu teslim duyurusu. TOKİ konutlarına başvurular yoğun bir şekilde yapılmakta. TOKİ’ye başvurup da çekilen kura sonuçlarına göre hak sahibi olan vatandaşların en çok sorduğu ve cevabını merak ettiği konuların başında TOKİ konutlarının tapuları ne zaman veriliyor? sorusu olmakta.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:24
TOKİ’den konut satın alanlara tapu ne zaman teslim edilir?

TOKİ konutlarına başvurular yoğun bir şekilde yapılmakta. TOKİ’ye başvurup da çekilen kura sonuçlarına göre hak sahibi olan vatandaşların en çok sorduğu ve cevabını merak ettiği konuların başında TOKİ konutlarının tapuları ne zaman veriliyor? sorusu olmakta.
TOKİ’den konut alanlara tapuları borçlarının bitiminden sonra teslim edilmekte.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:24
  1. TOKİ’den konut satın alanlara tapu ne zaman teslim edilir?
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  10. TOKİ tapu teslim duyurusu

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