TOKİ’den İstanbul’a yeni konutlar

Akit Ekonomi

2023 yılına kadar toplamda 1 milyon 200 bin konut daha inşa edecek olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Esenler’e 483 konut ve 60 dükkân kazandıracak. Esenler TOKİ 1. Etap 4. Bölge ihalesi 18 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Dar gelirlilere konut üreten kurum, İstanbullular için de projeler geliştiriyor. Geçen yıl Kayaşehir’de 862, Silivri’de bin 352, Şile’de ise 103 ev inşa eden TOKİ’nin yurt genelinde başlattığı konut seferberliği de ilgi görüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 2019 yılı için satışa sunduğu 50 bin sosyal konuta 636 bin 787 vatandaş başvurdu. Çekilişler ise Ankara’dan başlayarak Konya ve Elâzığ gibi büyük illerde devam etti. İstanbul’daki çekiliş programı ise müracaat edenler tarafından adeta iple çekiliyor.

Umutla bekliyorlar

50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 6 bin 300 daireye 318 bin 511 başvuru geldi. Yatay mimari konseptiyle 2+1 ve 3+1 tipi olarak planlanan konutların yer alacağı bloklarda oturma hayali kuranların sayısı aileleriyle birlikte 2 milyonu buluyor.

İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için çekilecek. Kura töreni 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak. Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla’da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma’da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere’de bulunan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura çekimi yapılacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları, kura çekim işleminden hemen sonra açıklanacak.

Para iadesi kısa zamanda

TOKİ’nin resmi bildirgesinde yer alan bilgilere göre ‘Hak Sahibi Belirleme Kurası’ noter huzurunda, banka ve idare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacak. Kura çekiminin ardından hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden geri alabilecek.