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Gündem TOKİ'den flaş e-Devlet açıklaması! Az önce duyuruldu
Gündem

TOKİ'den flaş e-Devlet açıklaması! Az önce duyuruldu

'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başladı. TOKİ'den yapılan açıklamada, "Yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 12:23:00 -
TOKİ'den flaş e-Devlet açıklaması! Az önce duyuruldu

'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başladı. TOKİ'den yapılan açıklamada, "Yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor." ifadeleri kullanıldı.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi kapsamında vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanmaktadır. Kısa bir süre içerisinde sorun giderilecek ve başvurular alınacaktır. Vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur."

 

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