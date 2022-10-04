TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Bankacılık işlemleri sadece yetkili şubelerce yapılmakta

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "İlk Evim İlk İş yerim" sosyal konut projesine başvuru yapacaklara önemli uyarılarda bulundu.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan idaremizin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları/iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.

"İşlemler Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubelerince yapılmaktadır"

İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."