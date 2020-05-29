TOKİ’den az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konutlar

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi yaptıklarını belirten TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “TOKİ olarak, sosyal konut kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi evi olmayan alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana kadar bu projeleri geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

900 bini geçti

Dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacının karşılanmasında TOKİ’nin devletin girişimci ve üretici kuruluşu olduğunu ifade eden Bulut, “Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşlarımız için yıllardır “bir dost eli” yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede son 18 yıl içinde 901 bin 366 konut rakamına ulaştık. Bu yaklaşık 3,5 milyon vatandaşımızın TOKİ tarafından inşa edilen sağlıklı, güvenli ve nitelik konutlarda oturması demektir” dedi.

Öncelik dar gelirli vatandaşların

Öncelikle hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana kadar bu projeleri yapacağız” açıklamaları doğrultusunda dar gelirli ve bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşları konut sahibi yapmak olduğunu ifade eden Ömer Bulut, TOKİ’nin vatandaşın barınma ihtiyacını karşılayarak sosyal devletin en önemli yansıması ve vatandaşlar için dost eli bir kuruluş olduğunu belirtti.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmetlerini sürdüklerini söyleyen Bulut, dar gelir grubundaki vatandaşlara dönük konut projelerinin yanında başta şehit yakını ve gaziler olmak üzere konut ihtiyacı olan vatandaşları TOKİ çatısı altında yuva sahibi yaptıklarını ifade etti.

Konut seferberliğine büyük ilgi

TOKİ Başkanı, 2019 yılı içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde toplamda 150 bin konutluk iki ayrı soysal konut kampanyası düzenlendiğini hatırlattı.

İlk kampanyanın 5 Mart 2019 tarihinde 50 bin sosyal konutu kapsayan 67 İl’de 140 proje ile başlatıldığını ifade eden Bulut, kampanyanın TOKİ tarihinde tek seferde 50 bin konut ile düzenlenen ilk kampanya olduğunu vurguladı. Kampanyaya vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildiğini ve 638 bin başvuru olduğunu belirten Bulut, konutların inşaatının hızla devam ettiğini söyleyerek şöyle devam etti:

240 ay vade

“İkinci kampanyada 50 bin konutu 100 bin konuta çıkardık ve hedefi daha da yukarı taşıdık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle Cumhurbaşkanı tarafından 100 bin sosyal konut kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda 81 ile yayılan projede kura çekimleri tamamlanmak üzere. 100 bin dar gelirli ailenin, kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olacağı bir planlama ile başlatılan projelerde temeller de atılmaya başlandı.”