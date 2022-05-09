TOKİ yeni projeler ne zaman kimler katılabilir? TOKİ’den ev alan hakkını kaç yıl satamaz son durum

9 Mayıs Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konut finansmanı ve sosyal konut projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. Rezerv alanlarla yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlarda 5 yıl süreyle satışına izin verilmeyecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları konut arzını artırmak için vereceğimiz diğer bir alandır. Vatandaşlarımızı hızlı güvenli ve ekonomik şekilde konut sahibi yapmayı amaçlayan bu destek ve konut adımlarının hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

TOKİ sosyal konut başvuruları, konutların nerede yapılacağı gibi bilgiler henüz paylaşılmadı.