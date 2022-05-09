  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOKİ yeni projeler ne zaman kimler katılabilir? TOKİ’den ev alan hakkını kaç yıl satamaz son durum
Ekonomi

TOKİ yeni projeler ne zaman kimler katılabilir? TOKİ’den ev alan hakkını kaç yıl satamaz son durum

TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından sosyal konut projeleri için TOKİ’ye 30 milyar TL’lik destek verileceğini duyurdu. Peki, sosyal konut projeleri ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-09 21:05:00 -
TOKİ yeni projeler ne zaman kimler katılabilir? TOKİ’den ev alan hakkını kaç yıl satamaz son durum

9 Mayıs Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konut finansmanı ve sosyal konut projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOKİ yeni projeler ne zaman kimler katılabilir? TOKİ’den ev alan hakkını kaç yıl satamaz son durum

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. Rezerv alanlarla yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlarda 5 yıl süreyle satışına izin verilmeyecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları konut arzını artırmak için vereceğimiz diğer bir alandır. Vatandaşlarımızı hızlı güvenli ve ekonomik şekilde konut sahibi yapmayı amaçlayan bu destek ve konut adımlarının hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

TOKİ sosyal konut başvuruları, konutların nerede yapılacağı gibi bilgiler henüz paylaşılmadı.

Konut finansmanı paketleri nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan konut satışı açıklaması
Konut finansmanı paketleri nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan konut satışı açıklaması

Ekonomi

Konut finansmanı paketleri nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan konut satışı açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay