TOKİ yeni proje hangi illerde başlayacak? TOKİ 81 il sosyal konut projesi başvuru şartları
Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliler TOKİ’nin projelerini yakından takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ili kapsayan geniş çaplı bir sosyal konut projesinin müjdesini verdi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi TOKİ yeni proje ne zaman açıklanacak? TOKİ sosyal konuk projesi başvuru şartları | 2022 TOKİ sosyal konut projesi daire ücretleri:
Dar gelirli vatandaşlar TOKİ tarafından başlatılacak sosyal konut projelerini yakından takip ediyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Peki, TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti ne kadar 2022
TOKİ yeni proje hangi illerde başlayacak? TOKİ 81 il konut projesi başvuru şartları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin yeni projesi hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, yeni sosyal konut projeleri yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Önümüzdeki ay itibarıyla, buradan müjdesini verelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize, vatandaşımıza vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız. Vatandaşlarımız gerek yapacağımız sosyal konutlardan konut alabilecekler, gerekse sunacağımız altyapılı arsalarla birlikte de kendi evlerini TOKİ başkanlığımız vasıtasıyla yapabilecekler" diye konuştu.