TOKİ yeni proje hangi illerde başlayacak? TOKİ 81 il sosyal konut projesi başvuru şartları

Dar gelirli vatandaşlar TOKİ tarafından başlatılacak sosyal konut projelerini yakından takip ediyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Peki, TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti ne kadar 2022

TOKİ yeni proje hangi illerde başlayacak? TOKİ 81 il konut projesi başvuru şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin yeni projesi hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, yeni sosyal konut projeleri yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Önümüzdeki ay itibarıyla, buradan müjdesini verelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize, vatandaşımıza vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız. Vatandaşlarımız gerek yapacağımız sosyal konutlardan konut alabilecekler, gerekse sunacağımız altyapılı arsalarla birlikte de kendi evlerini TOKİ başkanlığımız vasıtasıyla yapabilecekler" diye konuştu.