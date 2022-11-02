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Aktüel TOKİ yeni proje başvurusu ne zaman alınacak? TOKİ başvuru tarihleri güncel
Aktüel

TOKİ yeni proje başvurusu ne zaman alınacak? TOKİ başvuru tarihleri güncel

TOKİ İlk Evim projesi başvuruları sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni bir projeden söz etti. Kurum'un açıklamalarının ardından 'TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kimler ne zaman başvuru yapabilir?

Yeniakit Publisher
2022-11-02 21:01:00 -
TOKİ yeni proje başvurusu ne zaman alınacak? TOKİ başvuru tarihleri güncel

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları 14 Eylül-31 Ekim tarihlerinde alındı. Başvuru yapmayanlar ise yeni bir sosyal konut projesinin gündemde olup olmadığını merak ediyor.

TOKİ yeni proje başvurusu ne zaman alınacak? TOKİ başvuru tarihleri güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik 100 bin konutu içeren sosyal konut kampanyasının detaylarını bu ay içinde açıklayacaklarını belirterek, "Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz." dedi.

Kurum, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada emeklileri, şehit ailelerini ve gazileri, gençleri kapsayan alt gelir grubuna yönelik bir sosyal konut projesini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Şimdi inşallah sıra orta gelir grubunda. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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e yer alan tüm firmaların sürecin içinde olacağını belirten Kurum, yılda 600 bin konut üretildiğini, yüzde 15-20’sinin bu skalaya girdiğini ifade etti. Kurum, "İnşallah 100 bin konutu içeren, tüm şehirlerimizi kapsayan bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz. Düşük peşinat, uzun vade olacak. Projenin finansmanına destek vermeleri için bankalarla beraber çalışmalıyız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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