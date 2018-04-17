TOKİ Van Edremit ve Kalecik kura tarihi ne zaman?

Toplu Konut İdaresi tarafından Van İli Edremit AFAD Konut Uygulamaları kapsamında üretilen TOKİ Van Edremit ve Kalecik konutları yeni sahiplerini bekliyor. Proje kapsamında 61 adet daire inşa ediliyor.

Proje için kura başvuruları, 24-30 Nisan 2018 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş’nin Van il merkezindeki tüm şubeleri tarafından başvuru şartları ile kabul edilecek. TOKİ Van Edremit Kalecik kura tarihi ise 4 Mayıs 2018.

TOKİ Van Edremit daire fiyatları en düşük 67 bin 990 TL, en yüksek 112 bin 358 TL olarak belirlenmiş. TOKİ Kalecik konutları için de daire fiyatları 100 bin 581 TL ila 109 bin 878 TL arasında değişiyor.