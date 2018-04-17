Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TOKİ Van Edremit ve Kalecik kura tarihi ne zaman?

TOKİ Van Edremit ve Kalecik konutları yeni sahiplerini bekliyor. Proje kapsamında 61 adet daire inşa ediliyor.

17 Nisan 2018 Salı 16:39
TOKİ Van Edremit ve Kalecik kura tarihi ne zaman?

Toplu Konut İdaresi tarafından Van İli Edremit AFAD Konut Uygulamaları kapsamında üretilen TOKİ Van Edremit ve Kalecik konutları yeni sahiplerini bekliyor. Proje kapsamında 61 adet daire inşa ediliyor.

Proje için kura başvuruları, 24-30 Nisan 2018 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş’nin Van il merkezindeki tüm şubeleri tarafından başvuru şartları ile kabul edilecek. TOKİ Van Edremit Kalecik kura tarihi ise 4 Mayıs 2018.

TOKİ Van Edremit daire fiyatları en düşük 67 bin 990 TL, en yüksek 112 bin 358 TL olarak belirlenmiş. TOKİ Kalecik konutları için de daire fiyatları 100 bin 581 TL ila 109 bin 878 TL arasında değişiyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 16:39
  1. TOKİ
  2. Van
  3. TOKİ Van Edremit ve Kalecik kura tarihi ne zaman?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    1. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    2. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    3. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    4. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    5. Hakkari'de park halindeki araç..
    6. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    7. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    8. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    9. Borsa günü düşüşle bitirdi
    10. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    11. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    12. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    13. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    14. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    15. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
    16. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
    17. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
    18. Korkunç rakam! Türkiye'de her gün..
    19. AB Bakanı Çelik'ten AB liderlerine..
    20. Malatya "Kartal" avına çıkacak
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...