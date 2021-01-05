TOKİ ucuz konut satışları TOKİ konut fiyatları

TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

TOKİ konut satışları nerelerde?

Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı duyuruya göre; Çorum, Denizli, Karabük, Niğde, Rize, Van ve Zonguldak'ta konut satışı yapılacak. En az peşinat tutarı 14 bin lira ile başlayan TOKİ ucuz konutlarının en düşük taksit oranı ise 389 TL olarak belirlendi. TOKİ açık artırmaya katılmak isteyenler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden başvuru teminatlarını ödeyecek. TOKİ'den kurasız ev alımı ve açık artırma çekilişine katılmak için; www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ konut fiyatları

On binlerce vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ maaşı 5 bin TL altında olanlar için ucuz konut başvurularını tekrar başlattı. TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek.

TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenler TOKİ konutları başvuru şartlarını sorgulamakta. TOKİ alt gelir, dar, orta ve gelir gruplarına uygun fiyatlarla cazip taksit imkanlarıyla konut sahibi yapmakta.

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