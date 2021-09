Mehmet Safa Canat - Hasan Canat İstanbul

1979 yılında Şanlıurfa Siverek’te doğduğunu belirten Karahanlı Group Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Karahan, ”1996 yılında babam öğretmenlikten emekli oldu. Babamın emekli maaşı ile hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir şirket kurduk. 1999 yılında askere giderek vatani görevimizi yaptık. Hizmet sektöründeki şirketimizle 17 bin kişiyi istihdam ettik. Daha sonra inşaat sektörüne yöneldik. Türkiye’de 40’ya yakın devlet binası inşa ettik. İzmir’de geçen sene ekim ayında yaşanan depremden sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni okullar yapılması kararlaştırıldı. Biz de kolları sıvadık. İzmir’in Bornova ve Konak ilçelerinde 4 okul inşaatımız devam ediyor. Bornova’da bir meslek lisesi ve bir ilkokul, Konak’ta ise 2 ilkokul yapıyoruz. Şu anda okulların kaba inşaatları bitti. Önümüzdeki sene 2022 yılının eğitim-öğretim sezonunda okulların inşaatını bitirip teslim edeceğiz. Aynı şekilde Ordu Akkuş ve Tokat Erbaa’da inşa ettiğimiz okulları da 2022 yılında bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Arada fark yok

TOKİ’nin Türkiye genelinde inşa ettiği okulları değerlendiren Karahan, şunları kaydetti: “Şu anda Türkiye’nin dört bir yanında TOKİ tarafından yaklaşık 500 adet yeni okul inşa ediliyor. Bunlardan 7 tanesini de biz inşa ediyoruz. TOKİ, Türkiye’nin her yerinde konutlar, sosyal donatılar, kamu binaları, millet bahçeleri ve okullar inşa ediyor. Edirne’den Kars’a kadar her yerde TOKİ’nin bir eserini görebilirsiniz. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde okulların da hızlı bir şekilde yenilenmesi gerekiyordu. Bu projeler devletimizin büyüklüğünü ve eğitime verdiği önemi gösteriyor. Çünkü bizim okuduğumuz okullarda sınıflar küçüktü, tuvaletler yetersizdi. Okulumuzda beden eğitimi dersi için spor salonu yoktu, müsamere salonu yoktu, kantin yoktu, laboratuvar yoktu, müzik odası yoktu, kütüphane yoktu, bahçemiz yoktu, asansörümüz bile yoktu. Devletimiz öğrencilerin geleceğine yönelik güzel okullar inşa etti. Devlet okulları ile özel okullar arasında artık hiçbir fark kalmadı. Bugün inşa edilen devlet okullarının hepsinde spor salonları, konferans salonları, bilgisayar odaları, kütüphaneler ve laboratuvarlar bulunuyor. Benim çocuğum özel okulda okuyordu. Çocuğumun özel okuldan alıp devlet okuluna kaydettirdim. Bunları öğretmen bir babanın evladı olarak söylüyorum. Biz de bugüne kadar okullar inşa ettik. Her okul inşa ettiğimizde gururlanıyoruz ve vefat eden öğretmen babamızı rahmetle anıyoruz. İnşaat bittikten sonra bile müdürlere okulun herhangi bir ihtiyacı olduğu zaman bize bildirmelerini rica ediyoruz. İnşa ettiğimiz okullar ömür boyu bizim okulumuzdur. Biz inşa ettiğimiz okullara bu denli değer veriyoruz ve sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bizim için okul inşa etmek rahmetli öğretmen babamıza vefa borcumuzdur.”