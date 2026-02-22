Galatasaray’ın serisi bozkırda son buldu! 10 maçtır bileği bükülmeyen Cimbom, Konyaspor kalesini geçemedi

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor’un konuğu oldu. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.00’de oynanan mücadelenin ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonu üretmekte çok zorlandı. Temponun oldukça düşük olduğu mücadele devre golsüz sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısı daha hareketli başladı. Topun hakimi daha çok Galatasaray olsa da sarı-kırmızılılar, aradığı golü bulamadı. TÜMOSAN Konyaspor; 75’inci dakikada Adil Demirbağ ile öne geçerken, 81’inci dakikada ise Blaz Kramer'in attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, zirve yarışında yara alırken ligde 10 maç sonra yenilgi yüzü gördü ve haftayı 55 puanla kapattı.