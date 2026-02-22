Galatasaray’ın serisi bozkırda son buldu! 10 maçtır bileği bükülmeyen Cimbom, Konyaspor kalesini geçemedi

YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 mağlup olarak Süper Lig'de 10 maç sonra yenildi. Son mağlubiyetini Süper Lig’in 12’nci haftasında, 9 Kasım 2025’te deplasmanda oynanan Kocaelispor karşısında 1-0’lık skorla alan Galatasaray, sonrasında 8 galibiyet (Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor) ve 2 beraberlik (Fenerbahçe ve Gaziantep FK) almıştı. Sarı-kırmızılı ekip, TÜMOSAN Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig’de 10 maç sonra yenilgi yüzü görmüş oldu. MAĞLUBİYETLER DIŞ SAHADA GELDİ Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor yenilgisiyle Süper Lig’de 2’nci kez sahadan mağlup ayrıldı. İlk yenilgisini Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda oynanan Kocaelispor karşısında alan sarı-kırmızılılar, 2’nci yenilgisini de bir dış saha maçında almış oldu. Süper Lig’de 2 yenilginin yanı sıra 4 beraberliği bulunan Galatasaray; dış sahada Fenerbahçe ile berabere kalırken, iç sahada ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarından 1’er puan çıkarmıştı.