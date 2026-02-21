Konyaspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Konyaspor 0 - 0 Galatasaray skoruyla devam ediyor.
29' Yunus'un pasına ceza sahasının sağında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
23' Deniz sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Uğurcan uzaklaştırdı.
18' Ani gelişen Galatasaray atağında topu orta sahadan alan Sane sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Sane'nin ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.
12' Ceza sahasındsa topla buluşan Icardi son çizgiye indi. Ancak savunma önünü kapattı ve top auta gitti.
6' Deniz sağ çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Lemina araya girerek topu kornere gönderdi.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Morten, Olaigbe, Muleka.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai, Icardi.