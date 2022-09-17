TOKİ taksitlerine kaç ayda bir artış yapılacak? TOKİ taksitleri sabit mi olacak?

Milyonların merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesi başvuruları alınmaya başladı. TOKİ taksitlerinin sabit olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ taksitlerine kaç ayda bir artış yapılacak?

TOKİ taksitlerine kaç ayda bir artış yapılacak?

608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlar aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle ödeme yapılabilecek.

Hak sahiplerine konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak "idarece" tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre belirlenecek. Geçen yıl TOKİ'nin konutlarında memur maaş zammı oranında taksitlere zam yapmadığının hatırlanması gerekmektedir. İdare'nin kararı burada geçerli olmaktadır.