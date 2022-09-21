TOKİ İlk Evim İlk İşyerim projesi başvuruları 14 Eylül'de alınmaya başladı. TOKİ başvuruları 31 Ekim'de sona erecek. Başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapacak olanlar ise 28 Ekim'e kadar işlemlerini tamamlamak durumunda. Bu yıl başvuru aşamasında konut tipi seçilmeyecek. Vatandaşlar 500 TL ödeme yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Başvurular tamamlandıktan sonra konut tipi kuraları çekilecek. Vatandaşlar ise TOKİ taksitlerinin kaç ay kaç taksitle yapılacağını merak ediyor.

TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak?

2+1 daireler aylık 2.280 TL taksitle 24 ay vade ile satılacak. Toplamda 2+1 dairelerin fiyatı 608 bin TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatı ise 850 bin TL olarak belirlendi. 3+1 daireler 240 ay vade ile aylık 3 bin 780 TL'lik taksitle ödenebilecek.

Hak sahiplerine konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak "idarece" tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre belirlenecek. Geçen yıl TOKİ'nin konutlarında memur maaş zammı oranında taksitlere zam yapmadığının hatırlanması gerekmektedir. İdare'nin kararı burada geçerli olmaktadır.

1.yıl 2.280 TL taksit ödenecek

2.yıl 2.508 TL taksit ödenecek

3.yıl 2.758 TL taksit ödenecek

4.yıl 3.033 TL taksit ödenecek

5.yıl 3.336 TL taksit ödenecek

6.yıl 3.669 TL taksit ödenecek

7.yıl 4.035 TL taksit ödenecek

8.yıl 4.438 TL taksit ödenecek

9.yıl 4.818 TL taksit ödenecek

10.yıl 5.299 TL taksit ödenecek

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Kuraların çekileceği tarihe ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı. Kura tarihleriyle ilgili önümüzdeki günlerde detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir tv programında kuraların 2023 Mart ayına kadar tamamlanacağını ifade etti.