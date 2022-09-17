TOKİ sosyal konut projesi başvuruları alınmaya başladı. Peki, TOKİ taksitlerine ne kadar kaç ay arayla artış yapılacak?

TOKİ taksitleri kaç kaç ödenecek? Hangi yıl ne kadar TOKİ taksiti ödenecek? TOKİ taksit tablosu:

2+1 daireler aylık 2.280 TL taksitle 24 ay vade ile satılacak. Toplamda 2+1 dairelerin fiyatı 608 bin TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatı ise 850 bin TL olarak belirlendi. 3+1 daireler 240 ay vade ile aylık 3 bin 780 TL'lik taksitle ödenebilecek.

Daire başvuru ücretleri ise 500 TL olarak açıklandı. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden başvurular 14 Eylül-31 Ekim tarihlerinde alınacak. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Hak sahiplerine konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak "idarece" tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre belirlenecek. Geçen yıl TOKİ'nin konutlarında memur maaş zammı oranında taksitlere zam yapmadığının hatırlanması gerekmektedir. İdare'nin kararı burada geçerli olmaktadır.

1.yıl 2.280 TL taksit ödenecek

2.yıl 2.508 TL taksit ödenecek

3.yıl 2.758 TL taksit ödenecek

4.yıl 3.033 TL taksit ödenecek

5.yıl 3.336 TL taksit ödenecek

6.yıl 3.669 TL taksit ödenecek

7.yıl 4.035 TL taksit ödenecek

8.yıl 4.438 TL taksit ödenecek

9.yıl 4.818 TL taksit ödenecek

10.yıl 5.299 TL taksit ödenecek

TOKİ başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Kimlere ne kadar kontenjan ayrıldı?

Emekliler %20: 50 bin konut

Gençler %20: 50 bin konut

Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

Engelliler %5: 12 bin 500 konut

Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut