14 Eylül 2022 itibariyle TOKİ sosyal konut projesi başvuruları alınmaya başladı. Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden 31 Ekim’e kadar alınacak. E-Devlet üzerinden başvurular ise 28 Ekim’e kadar yapılabilecek. Başvuru ücreti 500 TL olarak açıklandı. Başvuru işlemi sırasında konut tipi seçilmeyecek, daire tiplerin belirlenmesi için daha sonra kura çekimi yapılacak.

Başvuru yapmak isteyenler ise TOKİ taksitlerine kaç ayda bir zam yapılacağını, taksit tutarlarının bir anda yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor.

TOKİ taksitleri her yıl ne kadar artacak? TOKİ taksitleri çok mu artıyor?

Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

TOKİ’nin yaptığı bu açıklama rağmen kamuoyunda şüpheler bulunuyor. Ancak TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Şimdiye kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuldu. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, memur maaş artışının altında oldu. Bu arada TOKİ’nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sağlıyor.

Konut fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir" açıklamasını yapmıştı.

Kuraların çekileceği tarih de merak ediliyor. Kura çekimlerinin 2022 Kasım ayı ile 2023 Nisan ayına kadar tamamlanması bekleniyor.