TOKİ Suşehri konut satışları Suşehri TOKİ konutları başvuru tarihi TOKİ Suşehri konut fiyatları ne kadar?

Sivas Suşehri'nde inşası devam eden 460 konut proje içinde yer alan 134 konut, açık satış yöntemi ile satışa sunuldu. TOKİ Suşehri BaşvurularI 5 Ağustos - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak. Peki TOKİ Suşehri konut fiyatları ne kadar?

TOKİ Suşehri satışları son dakika haberleri. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır. Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,%15 peşinat bedeli için 156 ay vade,%20 peşinat bedeli için 180 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.