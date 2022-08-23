Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliler TOKİ tarafından başlatılacak olan sosyal konut projesinin ayrıntılarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, TOKİ hangi illere ev yapacak?

TOKİ sosyal konut taksitler ne kadar olacak? Ucuz konut projesi taksit sayısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesinin 81 ilde başlayacağını ifade etmişti. Konu hakkında heyecanla beklenen tarihi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.

Kurum yaptığı açıklamada, “Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 EYLÜL! Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak” ifadelerini kullandı.

22 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından Bakan Kurum, TOKİ sosyal konut projesine ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvurabilecek. 240 aya kadar da vade imkanı olacak." bilgisini verdi.

Kurum, "30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler" dedi.

Bakan Kurum önceki gün yaptığı açıklamada ise 13 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konu hakkında önemli açıklamalarda bulunacağını duyurmuştu.