TOKİ Başkanlığı'nın 2021 yılındaki en önemli projelerinden birisi de sosyal konut projeleridir. 100.000 kişiyi ev sahibi yapmaya hazırlanan başvurular, 2020 yılının Ocak ayında alınmıştı. Peki, 2021 TOKİ başvuruları ne zaman alınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu bir konuşmasında 2021 yılı konut projelerinde dair açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuşmada, 2021 yılında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmaları için sosyal konut projeleri başvurularının alınacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca sosyal konut sayısını 100 bin olarak belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum projenin detaylarına dair bilgileri paylaşmıştı.

Bakan Murat Kurum konuşmasında söz konusu projenin dar gelirli ailelerin uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olmaları amacıyla başlatılacağını ve 100 bin ailenin ev sahibi olacağını açıklamıştı. 81 ilde yer alacak konutlar bazı illerde ilçelere dağılmış şekilde olması planlanıyor.

Konut ihtiyacı olan il ve ilçelerde daha fazla inşa edilecek konutlar ise 2+1 ve 3+1 şeklinde olması hedefleniyor. Ödemeler ise 240 ay vade ve çok düşük faizli Ziraat Bankası kredisiyle alınacak. 2020 yılında uygulanan oran yüzde 0.49 olarak belirlenmişti.

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman?

Koronavirüs salgını sosyal konut projelerine yapılacak başvuruları da etkiledi. 2020 yılında Aralık Ocak döneminde alınan başvurular, 2021 yılı için henüz başlatılamadı. TOKİ Başkanlığı, resmi internet sitesinden başvuru tarihlerini önümüzdeki günlerde duyuracak. Sektör temsilcileri ise başvurular için bahar dönemini gösteriyorlar.