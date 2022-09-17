TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül'de alınmaya başladı. Başvurular Halkbank, Ziraat Bankası ve e-Devlet üzerinden alınıyor. Bankalar üzerinden başvurular 31 Ekim'de, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. En çok merak edilen konuların başında ise peşinat geliyor. Peki, TOKİ konutlar için ne kadar peşinat ödenecek?

TOKİ sosyal konut peşinat ne kadar? TOKİ herkesin peşinat ödemesi gerekiyor mu?

Hak sahiplerine konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. 608 bin lira fiyata sahip, 2+1 konutlar aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle ödeme yapılabilecek.