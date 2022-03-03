TOKİ Sinop Boyabat kura sonuçları isim listesi! Boyabat TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 kazananlar isimleri
TOKİ kura sonuçları: TOKİ Sinop Boyabat'ta 131 adet konut kapsamında yapılacak olan 12 adet konut satışa sundu. 2+1 ve 3+1 nitelikli olan konutlar için TOKİ binasında saat 11.00'de kura çekimi yapıldı. TOKİ kura sonuçları son dakika isim listesi de açıklandı. Peki Sinop Boyabat TOKİ kurasında kazanan isimler kimler oldu?
Türkiye'nin hemen hemen her ilinde projelerine ara vermeden devam eden TOKİ, Sinop'un Boyabat ilçesinde de bir konut projesi düzenledi. TOKİ Sinop Boyabat kura sonuçları ve isim listesi çekilen kura sonucunda belli oldu.
TOKİ Sinop Boyabat Kura Sonuçları 2+1 3+1 İsim Listesi!
Zeliha Köstek
Kübra Boğa
Kabil Tokmak
Sudan Özdemir
Keziban Sezgin
Emre Yıldız
Tarık Aktaş
Mehmet Yavuz
Veli Sarıtaş
Bilge Kaçışcı
Ali Tekin
Hilmi Koca