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Ekonomi TOKİ Sinop Boyabat kura sonuçları isim listesi! Boyabat TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 kazananlar isimleri
Ekonomi

TOKİ Sinop Boyabat kura sonuçları isim listesi! Boyabat TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 kazananlar isimleri

TOKİ kura sonuçları: TOKİ Sinop Boyabat'ta 131 adet konut kapsamında yapılacak olan 12 adet konut satışa sundu. 2+1 ve 3+1 nitelikli olan konutlar için TOKİ binasında saat 11.00'de kura çekimi yapıldı. TOKİ kura sonuçları son dakika isim listesi de açıklandı. Peki Sinop Boyabat TOKİ kurasında kazanan isimler kimler oldu?

Yeniakit Publisher
2022-03-03 13:19:00 - 2022-03-03 13:26:53
TOKİ Sinop Boyabat kura sonuçları isim listesi! Boyabat TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 kazananlar isimleri

Türkiye'nin hemen hemen her ilinde projelerine ara vermeden devam eden TOKİ, Sinop'un Boyabat ilçesinde de bir konut projesi düzenledi. TOKİ Sinop Boyabat kura sonuçları ve isim listesi çekilen kura sonucunda belli oldu.

TOKİ Sinop Boyabat Kura Sonuçları 2+1 3+1 İsim Listesi!

Zeliha Köstek

Kübra Boğa

Kabil Tokmak

Sudan Özdemir

Keziban Sezgin

Emre Yıldız

Tarık Aktaş

Mehmet Yavuz

Veli Sarıtaş

Bilge Kaçışcı

Ali Tekin

Hilmi Koca

 

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