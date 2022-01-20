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Ekonomi TOKİ Selçuklu kura sonuçları Konya Selçuklu TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Selçuklu kura sonuçları Konya Selçuklu TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Selçuklu kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Konya Selçuklu 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Selçuklu kura çekiliş sonuçları isim listesi ...

Yeniakit Publisher
2022-01-20 11:03:00 - 2022-01-20 11:11:29
TOKİ Selçuklu kura sonuçları Konya Selçuklu TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Konya Selçuklu 2+1 kura sonuçları! TOKİ Seçuklu TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu.

Ersin Genç

Hacı Enekçi

Müşerref Yıldırım

Hayri Baş
Rümeysa Topçu

Serkan Takkayı

Marziye Küçük

Mümine Ayten

Rükiye Küneyn

Mustafa Ceyhan

Hatice Eken

Abdullah EYmen

İbrahim Satılmış

Fadime Özdemir

Yunus Ateş

Abdullah Gür

Yüksel Karadağ
Nurten Aydoğdu

Havva Yüzbaşıgil

Ahmet Toroman

Osman Kuş

Gazi Özkan

Ali Yıldız

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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