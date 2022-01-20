TOKİ Selçuklu kura sonuçları Konya Selçuklu TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Selçuklu kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Konya Selçuklu 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Selçuklu kura çekiliş sonuçları isim listesi ...
TOKİ Konya Selçuklu 2+1 kura sonuçları! TOKİ Seçuklu TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu.
Ersin Genç
Hacı Enekçi
Müşerref Yıldırım
Hayri Baş
Rümeysa Topçu
Serkan Takkayı
Marziye Küçük
Mümine Ayten
Rükiye Küneyn
Mustafa Ceyhan
Hatice Eken
Abdullah EYmen
İbrahim Satılmış
Fadime Özdemir
Yunus Ateş
Abdullah Gür
Yüksel Karadağ
Nurten Aydoğdu
Havva Yüzbaşıgil
Ahmet Toroman
Osman Kuş
Gazi Özkan
Ali Yıldız
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın