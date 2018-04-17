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TOKİ Samsun Tekkeköy kura tarihi ne zaman?

TOKİ Samsun Tekkeköy kura tarihi vatandaşlar tarafından aranmaya başladı. Toplamda 276 konutun inşa edildiği projeye vatandaşların yoğun talep göstermesi bekleniyor.

17 Nisan 2018 Salı 16:36
TOKİ Samsun Tekkeköy kura tarihi ne zaman?

TOKİ Samsun Tekkeköy projesinde 2+1 ve 3+1 nitelikli toplam 276 konut inşa ediliyor. Yüzlerce aileyi ev sahibi yapacak projenin kura sonuçları da merakla bekleniyor. Alt gelir grubu için 2+1 nitelikli 55 konut, orta gelir grubu için de 3+1 nitelikli 221 konut inşa ediliyor.

TOKİ Samsun Tekkeköy kura tarihi ise 23 Mayıs 2018 olarak belirlenmiş. TOKİ Samsun Tekkeköy daire fiyatları, 2+1 daireler için en düşük 103 bin 620 TL, en yüksek 128 bin 903 TL olarak belirtilmiş. Yüzde 12 ve 20 peşinat bedelleri için sırasıyla 180 ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor.

3+1 daire fiyatları ise en düşük 145 bin 225 TL, en yüksek 182 bin 491 TL. Bu konut tipinde yüzde 10, 15 ve 25 peşinat bedeli ödenmesi gerekiyor. Vade seçenekleri ise sırasıyla 96, 108 ve 120.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 16:36
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