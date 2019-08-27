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TOKİ Sakarya 2019 projeleri TOKİ Sakarya başvurusu

TOKİ Sakarya ili ve ilçelerinde başlayacak olan projeniz var mı? TOKİ Sakarya başvuruları, TOKİ Sakarya’da konut yapıyor mu? TOKİ’nin Sakarya’da konut satışı var mı? Sorusu Sakaryalılar tarafından merakla araştırılıyor. TOKİ Sakarya il ve ilçelerinde konut projesinin olup olmadığına ilişkin açıklama yaptı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:22
TOKİ Sakarya 2019 projeleri TOKİ Sakarya başvurusu

TOKİ Sakarya ili ve ilçelerinde başlayacak olan projeniz var mı? TOKİ Sakarya başvuruları, TOKİ Sakarya’da konut yapıyor mu? TOKİ’nin Sakarya’da konut satışı var mı? Sorusu Sakaryalılar tarafından merakla araştırılıyor. TOKİ Sakarya il ve ilçelerinde konut projesinin olup olmadığına ilişkin açıklama yaptı.

TOKİ yaptığı açıklamada, “Ülkemizin konut ihtiyacından ötürü, Toplu Konut İdaresi olarak kısa zaman içerisinde çok konut üretebilmeyi hedef edindiğimiz için tipleştirdiğimiz konut planlarında, konut üretimi yapmakta ve bu yönde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Şu an için konut satışımız bulunmamaktadır. Güncel konut satışlarımız ve projelerimizden haberdar olmak için web adresini ziyaret edebilir.” İfadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:22
  1. TOKİ Sakarya 2019 projeleri
  2. TOKİ Sakarya başvurusu
  3. TOKİ Sakarya ili ve ilçelerinde başlayacak olan projeniz var mı?
  4. TOKİ Sakarya’da konut yapıyor mu?

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