TOKİ projelerinin detayları belli oldu

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) 67 ile 140 projeyle yürüttüğü 50 bin sosyal konut içinde en çok İstanbul’daki projelerin fiyatları merak ediliyordu. İstanbul’daki 5 projedeki konutlar için fiyat listesi açıklandı. 2+1 yani alt gelir grubuna yönelik konutlarda fiyatlar 195 bin 500 liradan, taksitler de 652 liradan başlıyor.

En ucuzu Silivri

İstanbul’da Başakşehir’de (Ayazma, Hoşdere, Kayabaşı) yer alan 3 projede fiyatlar aynı. 2+1 dairelerin fiyatı 238 bin lira, aylık taksitleri de 793 lira. Tuzla Konaşlı projesinde fiyat 199 bin lira olurken, taksitler 663 lira olarak belirlendi. İstanbul’un en ucuzu Silivri için ise toplam 195 bin 500 lira, aylık 652 lira taksit ödenecek.

Başvuruda 4 kategori

Sosyal konutlara başvurular şehit aileleri harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için 15-19 Nisan, engelliler için 8-12 Nisan, emekliler için 25 Mart-5 Nisan, diğer başvurular için 6-22 Mart arasında yapılacak.

