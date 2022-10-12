Son bir yıl içerisinde hem kira hem de konut satış fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. TOKİ tarafından başlatılan tarihin en büyük sosyal konut projesinin rakamlara nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor. Peki, TOKİ satışları ev kiralarını düşürür mü?

TOKİ projeleri kiraları konut fiyatlarını düşürür mü?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV'de açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bu proje duyulur duyulmaz konut fiyatları durdu. Vatandaşımız bu noktada bir beklenti içerisine girdi. Biz de beklentiyi devletimizin yüzde 40-50'ye varan sübvansiyonu ile birlikte açıkladık. Şimdi görüyoruz ki hem konut fiyatları hem de kira fiyatları aşağı gelmeye başladı. Biz, TOKİ ile yıllar itibarıyla baktığınızda yapılan konutların yüzde 13'ünü yapıyorduk, bu oranı yüzde 20-25'lere çıkardık. Dolayısıyla arzı artırdığınızda konutun fiyatının da düşmesine sebep olacaktır. Arzı artırdık ve konut fiyatlarının kiraların da aşağıya geldiğini görüyoruz. Daha da aşağı inecek. Orta ve orta üstü gelir grubuna hitap eden projeyi de açıkladığımızda artık o bizim istediğimiz seviyeye ikisi de erişmiş olacak" dedi.