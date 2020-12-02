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Yaşam TOKİ nerelere ev yapıyor?
Yaşam

TOKİ nerelere ev yapıyor?

TOKİ hangi illerde konut yapacak? TOKİ nerelerde, hangi ilçelerde konut yapıyor?İşte 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut yapılan yerler ve TOKİ başvuru şartları

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:12:00 - 2020-12-02 17:36:04
TOKİ nerelere ev yapıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Hazine ve Maliye Bakanlı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamalarda konuyla ilgili detaylar paylaşıldı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde vatandaşlara 240 ay vade sağlanacak.

Sosyal konut projesi kapsamında 100 bin aileye konut hizmeti sağlanmıştı. 100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri, eski Hazine ve Maliye Bakanlı Berat Albayrak tarafından açıklanmıştı. Albayrak, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihini 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 arasıda yapılmıştı. Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak başvuruda 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırıldı. 

TOKİ nerelerde ev yapıyor?

Sosyal konut projeleri, bölgenin özelliklerini ortaya koyacak.

Karadeniz Bölgesinde geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat taş kaplamalar, üst katlarda ahşap hissi verecek kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekleyen nitelikte Karadeniz'e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma biçimde kullanılacak.

Marmara Bölgesinde ise hem geleneksel hem de modern yapılar inşa edilecek.

Ege’nin geleneksel dokusuna uygun çözümlemeler yer alacak.

Akdeniz’de ise iklimiyle barışık güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, yer yer teraslarıyla geleneksel kemerli pencerelerle mimari kültür yansıtılacak.

İç Anadolu Bölgesinde, kıvrımlı yollar, şirin sokaklar, ahşap süslemeler, bitişik düzenli yapılar ve cumbalı evleriyle mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak. Doğu Anadolu’da arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilecek.

TOKİ projeleri ne zaman başlıyor?

81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvuracak.

TOKİ projelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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