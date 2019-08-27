TOKİ Muş kepenek 381 konut ne zaman teslim edilecek?
TOKİ Muş kepenek 381 konutta hak sahibi olan vatandaşlar Kepenek TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğini merak ediyor. TOKİ Muş Kepenek konutların anahtar teslimine ilişkin TOKİ’den açıklama yapıldı. Peki Muş kepenek 381 konut ne zaman teslim edilecek?27 Ağustos 2019 Salı 08:40
TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ Muş kepenek 381 konutta hak sahibi olan vatandaşlar Kepenek TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğini merak ediyor. TOKİ Muş Kepenek konutların anahtar teslimine ilişkin TOKİ’den “Muş kepenek TOKİ 381 konutların teslime yönelik çalışmaların devam etmesi sebebi ile henüz net bir teslim tarihi belirlenmemiştir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde idaremiz internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.” denildi.
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