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Ekonomi TOKİ Mardin Derik kura sonuçları Derik TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Mardin Derik kura sonuçları Derik TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Mardin Derik kura sonuçları isim listesi! TOKİ kura sonuçları Derik! Mardin Derik TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Mardin Derik projemsi konut belirleme kurası yapılı. Derik TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Derik TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Mardin Derik kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 12:10:00 - 2021-10-27 12:13:07
TOKİ Mardin Derik kura sonuçları Derik TOKİ kura sonuçları isim listesi

Mardin Derik TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Derik TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Derik konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Derik TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte Derik kura sonucu sorgulama…

Mardin Derik TOKİ kura çekiliş sonuçları

Aziz Akgün

İzettin Ekinci

Sabah Akgün

Diyap Dağ

Hayriye Aksoy

Nurten Taş

 

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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